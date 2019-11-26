Аббас требует от Ирана не вмешиваться в дела Палестины

«Мы требуем от Ирана работать с законной палестинской властью, а не с отдельными группами, так как это провоцирует раскол среди палестинцев»,— заявил президент Палестины Махмуд Аббас в интервью “Ъ”, телеканалу «Россия» и «РИА Новости». По словам господина Аббаса, он не раз обращался к властям Ирана с просьбой «любить весь палестинский народ, а не только его часть, взаимодействовать со всем народом, а не с его частью».

Напомним, что США и Израиль обвиняют Иран в подстрекательстве палестинских группировок «Исламский джихад» и «Хамас» к обстрелам израильской территории. Отношение Тегерана с этими группировками признал и президент Палестины. При этом он призвал Иран и другие страны не вмешиваться в палестинские дела. «Везде есть проблемы. Но мы только наблюдаем за происходящим. Почему? Потому что мы решили не вмешиваться в дела других. И мы не позволим никому вмешиваться в наши. И Ирану мы не дадим вмешиваться в наши дела»,— сказал Махмуд Аббас.

Читайте полный текст интервью на сайте “Ъ”.

Марианна Беленькая