Залог попал под судебный штамп

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд (АС) подтвердил законность решения АС республики Адыгея, который отказал АО «Россельхозбанк» во взыскании ущерба в сумме 1,9 млн руб. с республиканского управления судебного департамента. В 2016 году владелец КФХ Руслан Тлиап продал заложенное в банке имущество, получив решение Майкопского райсуда об аннулировании залога. Банк считает, что в утрате залога виновен суд, так как именно он поспешил выдать господину Тлиапу судебный акт со штампом о вступлении в силу, хотя РСХБ обжаловал это решение в апелляции.



Вступило в силу решение арбитражного суда республики Адыгея, который отказал АО «Россельхозбанк» (РСХБ) во взыскании ущерба с республиканского управления судебного департамента (УСД), говорится в материалах 15-го апелляционного арбитражного суда. Банк требовал взыскать с УСД ущерб в сумме 1,9 млн руб., возникший, по мнению банка, по вине Майкопского районного суда, который рассматривал спор между РСХБ и владельцем КФХ «Феникс» Русланом Тлиапом. В 2012 году КФХ «Феникс» получило в банке кредит на сумму 25 млн руб., тогда же хозяин бизнеса Руслан Тлиап заложил принадлежавший ему магазин в обеспечение кредита.

В 2016 году кредиторы начали банкротство КФХ, одновременно банк обратился в Майкопский районный суд с иском об обращении взыскания на заложенное имущество господина Тлиапа, но тот заявил суду, что кредитный договор между КФХ «Феникс» и РСХБ расторгнут, поэтому договор ипотеки также подлежит аннулированию. Районный суд принял эти доводы и 23 марта 2016 года отказал в удовлетворении требований АО «Россельхозбанк» об обращении взыскания на заложенное имущество Руслана Тлиапа. Глава КФХ получил в канцелярии суда документ со штампом о вступлении судебного акта в силу и погасил в Росреестре запись об ипотеке, после чего 5 мая продал магазин.

Апелляционная жалоба АО «Россельхозбанк» в Верховный суд (ВС) Адыгеи поступила 23 мая того же года, 28 июня ВС республики отменил решение Майкопского райсуда и восстановил право залога банка. Однако за это время имущество успело сменить несколько владельцев, последний из которых в итоге был признан добросовестным покупателем. «АО “Россельхозбанк” причинен ущерб в виде утраты залога по вине Майкопского районного суда, который выдал решение от 28 марта 2016 с отметкой о вступлении в законную силу, в результате чего произошло погашение записи об ипотеке и продажа залога третьим лицам»,— говорится в заявлении банка в суд.

АС республики Адыгея, изучив доводы сторон, отказал банку в удовлетворении исковых требований, указав на то, что причинно-следственная связь между действиями Майкопского суда и причиненным банку ущербом не доказана. Кроме того, надлежащим ответчиком по такого рода делам является Минфин РФ, а не управление судебного департамента Адыгеи, уточнил суд.

Получить комментарий АО «Россельхозбанк» не удалось — запрос “Ъ-Юг” остался без ответа. Не стали комментировать ситуацию и в УСД республики, сославшись на то, что в судебном акте АС есть исчерпывающая информация.

По мнению экспертов, в произошедшем не усматривается умысел или явная вина сотрудников суда: апелляционная жалоба РСХБ на спорное решение от 23 марта могла задержаться на почте, поэтому в канцелярии сочли, что решение не обжаловано и вступило в силу, и выдали его с соответствующей отметкой.

Старший юрист адвокатского бюро «Юг» Сергей Радченко оценил решения АС Адыгеи и 15-го АС как законные и обоснованные. «Убытки — это утрата своего имущества, между тем как залог для банка — чужое имущество, отчуждение заложенной вещи — это не утрата вещи. В результате прекращения залога банк потерь не несет: у него лишь возникает необеспеченный кредит, это не убытки, а повышение риска невозврата кредита»,— пояснил эксперт. Он также уточнил, что для взыскания убытков от неправосудного решения суда необходим приговор, которым судья осужден за вынесение такого решения, чего в данном деле нет.

Анна Перова, Краснодар