Дефицит вырос до 22 млрд

В Челябинской области проект регионального бюджета на 2020 год и плановый период 2021/22 годов прошел публичные слушания и принят депутатами заксобрания в первом чтении. По сравнению с первоначальным бюджетом 2019 года объем доходов почти не изменился, при этом расходы увеличены на 6%, до 200 млрд руб., а дефицит в два раза, до 22 млрд руб. По мнению депутатов оппозиционных партий, такой большой дефицит в условиях снижения доходов металлургической промышленности для Челябинской области «непозволительная роскошь». Экономисты считают, что, несмотря на дефицит, проект бюджета на 2020 год более прагматичен и сбалансирован, чем в предыдущие годы.



Законодательное собрание Челябинской области утвердило проект бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021/22 годов в первом чтении. Перед этим законопроект прошел публичные слушания, где были представлены основные параметры и концепция формирования бюджета.

Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, представлявший документ, сообщил, что «для обеспечения реальности и надежности исполнения» проект бюджета был сформирован на основе базового варианта социально-экономического развития региона, а также экономических тенденций этого года. По его словам, 2019 год ознаменовался снижением двух бюджетообразующих показателей — налогов на прибыль и имущество организаций.

В результате объем доходов бюджета на 2020 год почти не отличается от первоначального уровня 2019 года и составляет 175,4 млрд руб. (рост 0,3%). На 80% это собственные налоговые и неналоговые поступления области, при этом их размер сократился на 2,3%, до 139,6 млрд руб. По-прежнему основные источники пополнения казны — это налоги на прибыль организаций — 56,6 млрд (40% от общего объема доходов), на доходы физических лиц — 50,5 млрд (36%), на имущество организаций — 12,2 млрд (9%), акцизы — 8% (11,2%).

Министр финансов Челябинской области сообщил, что объем федеральных средств, выделенных региону, в процессе подготовки законопроекта вырос на 3,4 млрд руб., до 38,7 млрд, что на 22% больше первоначального уровня 2019 года. Но эти уточненные цифры появятся в бюджете области ко второму чтению. Около 40% федеральных средств предназначены для реализации национальных проектов.

С учетом увеличения финансирования из госказны объем расходов бюджета Челябинской области в следующем году впервые в истории региона превысит 200 млрд руб., сообщил министр. Пока в первом чтении расходы утвердили в размере 197,4 млрд руб. Традиционно большую часть — 68% направят на социальную сферу. Так, расходы на образование увеличены на 11% (46,1 млрд руб.), здравоохранение — на 18% (19,4%), физкультуру и спорт — на 42% (4,7 млрд), культуру — на 13% (2,9 млрд). На предоставление мер социальной поддержки в 2020 году направляется почти треть бюджета — 61,3 млрд руб., что на 5% больше, чем годом ранее.

На развитие инфраструктуры региона в 2020 году планируется направить почти 20%, или 38 млрд руб. В частности, расходы на дорожное хозяйство увеличены в полтора раза (19,5 млрд руб.), жилищно-коммунальную сферу — на 27% (10,6 млрд), на поддержку сельского хозяйства — на 14% (3,1 млрд руб.).

Плановый дефицит бюджета на 2020 год составит 22 млрд руб., что почти в два раза больше, чем годом ранее (11,8 млрд). По словам Андрея Пшеницына, наполовину он будет покрыт теми резервами, которые, по прогнозам минфина, сложатся в виде остатков в этом году. Еще один источник — заимствования, но к ним, по словам министра, «планируется прибегать в крайнем случае — при исчерпании всех других возможностей и мер по увеличению доходов и повышению эффективности расходов».

«Несмотря на то что проект бюджета включает в себя заимствования, в планируемом периоде Челябинская область, по оценке Минфина России, останется регионом с высоким уровнем долговой устойчивости и низкими финансовыми рисками»,— заявил министр финансов. По его данным, сейчас уровень долговой нагрузки региона составляет 12%, или половину от разрешенного, при этом нет коммерческих займов.

На публичных слушаниях проект закона почти не вызвал вопросов. Большинству тех, кто хотел выступить, предложили направить замечания в письменном виде. Однако на заседании заксобрания депутат Игорь Егоров заявил, что его фракция КПРФ будет голосовать «против».

«Основной источник формирования доходной части — налог на прибыль организаций. У нас основные поставщики — металлургические предприятия, но доходы у них падают. Мы считаем, что в этой экономической ситуации дефицит бюджета в 22 млрд руб.— это непозволительная роскошь. Как мы будем обслуживать этот долг, как мы будем его гасить? Прозвучала информация о том, что половину из этих 22 млрд мы закроем за счет собственных остатков этого года. Откуда берутся эти остатки, какие программы недовыполняются? На комитете прозвучала информация, что это деньги в основном от замороженного конгресс-холла, но строительство заморожено давно, что мешало нам перераспределить эти деньги на другие нужды?» — говорит господин Егоров.

Депутат Госдумы от Челябинской области, член ЛДПР Виталий Пашин обратил внимание на то, что в регионе очень много аварийного жилья, при этом велика доля расходов на «общегосударственные вопросы», которые «непонятно, на что тратятся».

Спикер заксобрания Владимир Мякуш заявил, что за все время, что он принимает бюджет, а это «наверное, 20 раз», этот бюджет «самый оптимальный, самый социально ориентированный и ответственный».

В результате законопроект в первом чтении одобрили 36 депутатов, шесть проголосовали «против», четыре — воздержались.

«Бюджет более прагматичен, чем предыдущий. В принципе, он достаточно сбалансирован, хотя есть фактор риска — его дефицитность. Но на самом деле это решаемый вопрос. Во всяком случае этот бюджет расчищает завалы предшествующих лет, когда миллиарды местных денег были заложены под ШОС и БРИКС, при этом разваливающиеся больницы в некоторых городах попадают на федеральные каналы. Сейчас видна четкая, достаточно грамотная картина. Другое дело, что Челябинская область заслуживает лучших показателей роста, но сейчас мы попадаем в зону спада, это определенная расплата за предыдущие годы. Я думаю, что стабильность социально-экономического развития будет повыше, чем в предшествующие годы»,— говорит экономист Сергей Гордеев.

До 1 декабря заксобрание принимает поправки и предложения в проект бюджета. На последнем заседании регионального парламента документ будет утвержден во втором и третьем чтениях.

Юлия Гарипова