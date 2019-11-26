Курское водохранилище могут расширить

Курские власти готовят техническое задание для разработки проектной документации на строительство второй очереди Курского водохранилища на реке Тускарь, сообщает пресс-служба региональной администрации. На минувшей неделе губернатор Роман Старовойт представил министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину планы по реконструкции водохранилища. Техническое задание планируется разработать в 2020 году, затем будет подана заявка на федеральное финансирование для строительства.

Предыдущий проект был разработан ОАО «Мособлгидропроект» в 1977 году для регулирования уровня весеннего половодья. Однако полностью он не был реализован из-за «сложной экономической ситуации в 90-х годах», рассказали в пресс-службе.Первый пусковой комплекс Курского водохранилища с объемом воды 17,7 млн куб. м и площадью зеркала 9,5 кв. км был введен в эксплуатацию в 2013 году. Однако полностью регулировать уровень талых вод весной пока не удается.

Ирина Лобанова