В Краснодаре сделают дополнительные подходы к мусорным контейнерам

В столице Кубани доработают конструкции контейнерных площадок для сбора ТКО, а также сделают к ним дополнительные подходы. Об этом сообщил глава Краснодара Евгений Первыщов. По его словам, это будет сделано в связи с жалобами горожан, которые касаются небезопасности и неудобства пользования контейнерами.

Речь идет о площадках, находящихся возле дорог, чтобы воспользоваться которыми людям приходится выходить на проезжую часть. В настоящий момент в городе установлены 368 контейнерных площадок для бытового мусора нового образца. К середине декабря их будет 538. Планируется доработать конструкции, сделав дополнительные дверцы с задней стороны площадки.

Василий Хитрых