Председатель гордумы настаивает на праве депутатов летать бизнес-классом за счет бюджета
Общественное мнение по-прежнему не одобряет подобного стремления.
Председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин продолжает настаивать на принятии положения, предусматривающего возможность компенсировать из муниципального бюджета расходы депутатов на особые условия командировок, включая перелеты бизнес-классом и поездки в вагонах СВ.
Об этом стало известно 26 ноября на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, на которой спикер гордумы лично представил скандальное положение с поправками.
По словам Дмитрия Барыкина, «еще ни один миллион нижегородских рублей не был окружен таким вниманием и заботой общественности». Тем самым председатель гордумы подчеркнул, что сумма, которую все депутаты могут получить из бюджета в течение года в качестве компенсации затрат на комфортные условия командировок, изначально была определена в весьма незначительном объеме в 1 млн рублей. Однако само желание депутатов путешествовать в служебных целях с особым комфортом вызвала резко негативную реакцию общественности и в социальных сетях. Глава города Владимир Панов заявил, что наложит вето на это решение гордумы, а Иван Ургант высмеял нижегородских депутатов в своей вечерней телепрограмме. В свою очередь, Дмитрий Барыкин дал указание доработать документ.
Теперь в положении появились ограничения возможностей получения бюджетной компенсации. В частности, летать бизнес-классом можно только если перелет длится более шести часов, а ездить в СВ только если поездка по железной дороге длится более суток. При этом по-прежнему можно получить деньги за проживание в одноместном номере отеля и даже оплату визы в загранпаспорт.
Спикер гордумы ссылается на опыт других городов и Государственной Думы, обещая сделать отчеты о депутатских командировках публичными и настаивая на необходимости и целесообразности таких поездок. Однако общественное мнение, судя по высказываниям экспертов и комментариям в соцсетях, по-прежнему не на стороне депутатов.
Политолог Александр Рожков сказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что, во-первых, такое желание депутатов расходится с общественным мнением. По его словам, жители города итак не очень удовлетворены работой депутатов, тем более, если те требуют для себя дополнительные привилегии. Собеседник «ЪFM НН» считает, что хоть деньги, о которых идет речь, и небольшие, но непонятно, зачем вообще нужны командировки муниципальных депутатов. Он считает, что депутатам надо сидеть в Нижнем Новгороде и заниматься депутатскими делами: ремонтировать крыши, дороги, смотреть за социалкой, заниматься прочими нужными делами, которые столь необходимы жителям Нижнего Новгорода.
Во-вторых, Александр Рожков напомнил, что многие депутаты из числа бизнесменов и привыкли ни в чем себе не отказывать, ездить только VIP-классом. Но они могут продолжать ездить с комфортом не за бюджетный, а за свой личный счет.
По словам Дмитрия Барыкина, новый проект положения, как и второй вариант компенсации затрат с формулировкой «по фактическим расходам при наличии документов, подтверждающих эти расходы», направлен в прокуратуру и главе Нижнего Новгорода. Спикер гордумы сообщил, что пока получены не все ответы и предложил обсудить документ на следующем заседании комиссии по МСУ. Это означает, что положение не будет рассматриваться на пленарном заседании гордумы 27 ноября.