Председатель гордумы настаивает на праве депутатов летать бизнес-классом за счет бюджета

Председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин продолжает настаивать на принятии положения, предусматривающего возможность компенсировать из муниципального бюджета расходы депутатов на особые условия командировок, включая перелеты бизнес-классом и поездки в вагонах СВ.

Об этом стало известно 26 ноября на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, на которой спикер гордумы лично представил скандальное положение с поправками.

По словам Дмитрия Барыкина, «еще ни один миллион нижегородских рублей не был окружен таким вниманием и заботой общественности». Тем самым председатель гордумы подчеркнул, что сумма, которую все депутаты могут получить из бюджета в течение года в качестве компенсации затрат на комфортные условия командировок, изначально была определена в весьма незначительном объеме в 1 млн рублей. Однако само желание депутатов путешествовать в служебных целях с особым комфортом вызвала резко негативную реакцию общественности и в социальных сетях. Глава города Владимир Панов заявил, что наложит вето на это решение гордумы, а Иван Ургант высмеял нижегородских депутатов в своей вечерней телепрограмме. В свою очередь, Дмитрий Барыкин дал указание доработать документ.

Теперь в положении появились ограничения возможностей получения бюджетной компенсации. В частности, летать бизнес-классом можно только если перелет длится более шести часов, а ездить в СВ только если поездка по железной дороге длится более суток. При этом по-прежнему можно получить деньги за проживание в одноместном номере отеля и даже оплату визы в загранпаспорт.

Спикер гордумы ссылается на опыт других городов и Государственной Думы, обещая сделать отчеты о депутатских командировках публичными и настаивая на необходимости и целесообразности таких поездок. Однако общественное мнение, судя по высказываниям экспертов и комментариям в соцсетях, по-прежнему не на стороне депутатов.

Политолог Александр Рожков сказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что, во-первых, такое желание депутатов расходится с общественным мнением. По его словам, жители города итак не очень удовлетворены работой депутатов, тем более, если те требуют для себя дополнительные привилегии. Собеседник «ЪFM НН» считает, что хоть деньги, о которых идет речь, и небольшие, но непонятно, зачем вообще нужны командировки муниципальных депутатов. Он считает, что депутатам надо сидеть в Нижнем Новгороде и заниматься депутатскими делами: ремонтировать крыши, дороги, смотреть за социалкой, заниматься прочими нужными делами, которые столь необходимы жителям Нижнего Новгорода.

Во-вторых, Александр Рожков напомнил, что многие депутаты из числа бизнесменов и привыкли ни в чем себе не отказывать, ездить только VIP-классом. Но они могут продолжать ездить с комфортом не за бюджетный, а за свой личный счет.

По словам Дмитрия Барыкина, новый проект положения, как и второй вариант компенсации затрат с формулировкой «по фактическим расходам при наличии документов, подтверждающих эти расходы», направлен в прокуратуру и главе Нижнего Новгорода. Спикер гордумы сообщил, что пока получены не все ответы и предложил обсудить документ на следующем заседании комиссии по МСУ. Это означает, что положение не будет рассматриваться на пленарном заседании гордумы 27 ноября.