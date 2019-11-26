Эскроу-счета поделятся процентами с дольщиками

Российские дольщики смогут получить процент с эскроу-счетов. Такой законопроект в Госдуму внесли депутаты. Когда строительство дома завершится, а квартиры передадут участникам долевого строительства, они смогут использовать начисленные проценты на любые цели, в том числе на ремонт квартиры или покупку мебели. Об этом говорится в пояснительной записке к документу.

Как на такую инициативу отреагирует рынок? И что сейчас происходит с эскроу-счетами? На эти вопросы ответил управляющий партнер компании Webster Константин Ковалев:

«Сейчас законодатель пытается разъяснить, что бенефициаром этих процентов по депозитам будет дольщик. Нужно понимать, что последнему приходится сегодня расплачиваться за ту страховку, которую он получает от банка.

И если эта гарантия того, что он не потеряет средства, обойдется ему дешевле, это очень хорошо. И в итоге стоимость квадратного метра для дольщика должна быть ниже. Я думаю, что есть еще несколько вопросов, которые нужно до конца прояснить. Каким образом, по какой ставке будут финансироваться строители и каким образом будут учитываться те или иные накопленные эскроу-счета? Есть ли необходимость использовать обязательные эскроу-счета, когда есть возможность финансирования застройщика? В каких долях привлекать финансирование и каким образом должны работать эскроу-счета для финансирования стройки? Может быть, на бумаге все выглядит более или менее ясно, но когда доходит до конкретных вопросов, у каждого застройщика и банкира, да и у законодателя появлются белые пятна, которые должны быть устранены».

Предложенная законодателями инициатива передавать проценты от эксроу-счетов ставит дольщиков и девелоперов в неравное положение, считает руководитель аналитического центра компании «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов: «Здесь в первую очередь непонятно, почему дольщики должны получать проценты с этих средств, а не девелопер, потому что ему сделали хуже, когда ввели эти обязательные эскроу-счета. Фактически средства, на которые девелопер строит, выдаются банком, который, в свою очередь, деньги дольщиков как бы в себе аккумулирует, и застройщику ничего с этого не причитается. Вроде как он платит банку за обслуживание этого проектного финансирования, то есть просто на плечи застройщика переложили еще один расход. А дольщик как покупал квартиру за определенную цену, так и покупает. Ситуация немножко несправедливая. Я бы лучше позволил распоряжаться этим процентным доходом застройщику после окончания строительства».

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По данным Центробанка, к 1 июля проекты, работающие по эскроу-счетам, были в 50 регионах России, а к 28 октября их стали реализовывать в 68 субъектах федерации.

Владимир Расулов