В Ростове заблокировали более 55 тыс. льготных транспортных карт школьников

В конце ноября ООО «АРСП» заблокировало более 55 тыс. льготных транспортных карт школьников, сообщает пресс-служба компании. Так, на блокировку отправлены карты, фигурирующие в официальных списках от образовательных учреждений как

утратившие право на льготу," карты, которые либо не выданы, либо нет информации кому выданы. Кроме того, заблокированы карты студентов колледжей, получивших карту до сентября прошлого года, карты владельцев старше 2000 года рождения, а также все временные карты, выданные в 2017 году.

Если карта учащегося общеобразовательного учреждения была заблокирована, но не относится к перечисленным категориям, ему необходимо обратиться в инфоцентр по адресу ул. Социалистическая 37. При при себе необходимо иметь справку об обучении, где должно быть указание на обучение по общеобразовательной программе, паспорт родителей или владельца карты.

Вернуть деньги с заблокированной карты можно переводом на обычную транспортную карту или банковский счет.

Дарья Голякова