На Ставрополье будут судить напавшего на ребенка мужчину

Александровский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела мужчины, обвиняемого в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю..

По данным следствия, в июле этого года мужчина встретил на улице в селе Круголесском Александровского района десятилетнюю девочку и распылил ей в лицо перцовый баллончик. Затем он попытался отобрать у нее деньги и телефон. Ребенка от грабителя спасли проходившие мимо люди.

Следователь допросил свидетелей по делу и назначил судебные экспертизы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дарья Голякова