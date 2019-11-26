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Renault представил обновленный минивэн Espace

Компания Renault представила обновленный минивэн Espace, который стал первой моделью французского автопроизводителя с матричными фарами.

Помимо них автомобиль также получил новые фонари, бампера и колесные диски иного дизайна. В салоне изменились центральная консоль, 10,2-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийная система с вертикальным 9,3-дюймовым сенсорным экраном. Также расширился список дополнительного оборудования, куда входит комплекс систем активной безопасности с функционалом автопилота уровня Level 2 (автомобиль может самостоятельно удерживать полосу движения, выбирать полосу для опережения попутного транспорта, а также парковаться без вмешательства со стороны водителя)..

Технически Renault Espace не изменился. Автомобиль доступен со 160- и 200-сильным 2-литровым турбодизелем с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач и 225-сильным 1,8-литровым бензиновым турбомотором с 7-ступенчатым «роботом».

Напомним, последнее поколение Renault Espace было представлено в 2014 году и в 2017-м пережило плановый рестайлинг.

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