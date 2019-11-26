Татарстан потратит на возмещение налоговых вычетов 9 млрд рублей

В 2019 году Татарстан планирует потратить на возмещение налоговых вычетов 9 млрд рублей, что на 25% больше прошлогодних данных. Об этом на брифинге в кабмине республики заявил глава УФНС по региону Марат Сафиуллин, сообщается на сайте правительства Татарстана.

По его словам, на сегодняшний день татарстанцы оплатили свыше половины начисленных имущественных налогов. Всего в консолидированный бюджет Татарстана в 2019 году поступит 7,3 млрд руб. Из общей суммы 4,2 млрд руб. — транспортный налог, 2 млрд руб. – налог на имущество и 1 млрд руб. – налог на землю. В настоящее время уже поступило свыше 3,7 млрд руб. Еще около 1-1,5 млрд руб. обычно перечисляют в последнюю неделю.

Напомним, что жители Татарстана должны полностью уплатить имущественные налоги до 2 декабря 2019 года.

"Ъ-Казань"