Цена патента для иностранцев в Челябинской области вырастет на 20% в 2020 году

В 2020 году стоимость патента для иностранных граждан, работающих в Челябинской области, вырастет более чем на 20% и составит 5 тыс. руб. в месяц. Сегодня депутаты законодательного собрания региона утвердили новый коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, который позволил увеличить цену.

В 2019 году стоимость патента для иностранцев составляла 4,1 тыс. руб. За девять месяцев в бюджет области поступило 426 млн руб. Прогнозируется, что в 2020 году доходы от продажи патентов вырастут до 660 млн руб.