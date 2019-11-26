В портах Ростов-на-Дону и Таганрог началась ледокольная проводка судов

Начало периода ледокольной проводку судов 2019-2020 годов в портах Таганрог и Ростов-на-Дону объявлено с 0:00 26 ноября 2019 года, сообщает ИАА «ПортНьюс».

«В связи с началом ледообразования в акватории порта в целях обеспечения безопасности мореплавания, охраны человеческой жизни на море, защиты морской среды от загрязнения и контроля за осуществлением ледокольных проводок судов в акватории портов Таганрог и Ростов-на-Дону на подходах к ни объявить начало периода ледокольной проводки судов с 00:00 часов 26 ноября 2019 года»,— говрится в сообщеии.

Кроме того, начал работать штаб ледокольных проводок в морском порту Таганрог.

Дарья Голякова