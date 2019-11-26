В Казани на каждую тысячу жителей приходятся 305 автомобилей

На 1 тыс. жителей столицы Татарстана в среднем приходится 305 машин. Исследование провели специалисты агентства «Автостат». По этому показателю Казань занимает шестое место среди городов России с населением свыше 1 млн человек. Всего парк Казани насчитывает около 379,5 тыс. автомобилей.

Лидером рейтинга является Самара, где на 1 тыс. жителей приходится 344 машины. Второе место занимает Краснодар с 343 автомобилями. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург (330 единиц). Помимо Казани в десятку городов РФ вошли Воронеж, Екатеринбург, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Уфа.

При этом самый большой автопарк зарегистрирован на территории Москвы, где число машин превышает 3,6 млн авто. Второе и третье места заняли Санкт-Петербург и Екатеринбург, соответственно.

"Ъ-Казань"