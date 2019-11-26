Фонд поддержки промышленности Кубани докапитализируют до 5 млрд рублей

Власти Кубани в течение трех лет намерены докапитализировать региональный Фонд развития промышленности до 5 млрд руб., сообщает ТАСС.

«В течение трех лет объем регионального Фонда развития промышленности нужно увеличить до 5 млрд руб. Тогда это будет сформировавшийся институт поддержки бизнеса, он сможет работать без краевой поддержки», - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Фонд, предоставляющий льготные займы предприятиям и помогающий привлекать инвестиции в регион, начал работу в 2018 году. В 2019 году он докапитализирован с 500 млн руб. до 1,5 млрд руб. За время работы фонд выдал 878,8 млн руб. займов более чем 40 предприятиям Кубани, за счет этого они привлекли в отрасль промышленности порядка 2 млрд руб. инвестиций.

Елена Рыжкова