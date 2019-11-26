В Кирове экс-сотрудник ФСКН получил почти 20 лет колонии за торговлю наркотиками

В Кирове бывший сотрудник регионального управления ФСКН РФ осужден на 19 лет и 6 месяцев строго режима и штраф 800 тыс. руб. за совершение преступлений, связанных с незаконным распространением наркотиков. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, вместе с ним осуждены еще двое человек, получившие соответственно 14 и 8 лет.

По данным прокуратуры, после увольнения из ФСКН в 2014 году мужчина создал онлайн-магазин, занимавшимся продажей синтетических наркотических средств бесконтактным способом через тайники-закладки. В том же году он возглавил межрегиональное подразделение другого интернет-магазина по продаже наркотиков, через которое запрещенные вещества распространялись на территории Кировской области, в Приморском крае, в Коми и Крыму.

Его подельники выполняли в этих магазинах роли операторов и отвечали за взаимодействие соучастников между собой и общение с покупателями. При задержании участников преступной группы было изъято более 14 кг смесей, содержащих наркотические средства.

Всего бывшему сотруднику ФСКН и его подельникам вменили совершение 103 преступлений, связанных с незаконным распространением наркотиков.

Андрей Репин