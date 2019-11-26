Концессионный опыт Воронежа интересен для муниципалитета Смоленска

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Об этом в ходе встречи с главой Воронежа Вадимом Кстениным заявил глава города Смоленска Андрей Борисов.

Кроме руководителей городов во встрече приняли участие Сергей Честикин – заместитель председателя правительства Воронежской области, Геннадий Наумов - вице-губернатор Смоленской области, первый вице-мэр Воронежа Сергей Петрин, руководители ресурсоснабжающих организаций Воронежа.

— В федеральном округе Воронеж зарекомендовал себя как город, где успешно реализуются концессионные соглашения в сфере водо- и теплоснабжения. Побывав сегодня на ТЭЦ-1 и других объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры, мы убедились в том, что концессия приносит реальные результаты не только в обеспечении надежности функционирования важнейших систем жизнеобеспечения, но и, что еще важнее, их развитии и совершенствовании, - отметил Андрей Борисов. – Ваш опыт для Смоленска чрезвычайно интересен и полезен. Именно этим объясняется наш визит сюда.

Глава Воронежа в ответном слове поприветствовал гостей и рассказал о том, что наш город прошел долгий многолетний путь, чтобы комплексные проблемы «коммуналки», наконец, начали предметно решаться. Огромные миллиардные долги, банкротство, вода по графику в областном центре создавали ощущение полного тупика в сфере водоснабжения. Можно было за счет бюджетных вливаний кое-как сводить концы с концами, но кардинально изменить ситуации было не возможно.

— Стало понятно, что единственный путь выхода из сложившейся ситуации – привлечь частные деньги в рамках заключения концессионного соглашения. Как показало время, решение было правильным: все долги были погашены. По первой инвестпрограмме в сети было вложено более 2 млрд рублей, что позволило повысить устойчивость системы, новая программа рассчитана уже на 4 млрд рублей и теперь речь уже идет и о по этапной замене изношенных водоводов, эксплуатирующихся десятки лет, - рассказал гостям об истории вопроса Вадим Кстенин.

Концессия системы теплоснабжения, где концессионером выступила «Квадра», также показала свою состоятельность. 3,7 млрд рублей будет вложено в систему теплоснабжения. Это позволит улучшить качество услуг по подаче тепла и горячему водоснабжению, в том числе решить острую проблему с функционированием систем рециркуляции горячей воды: приходится сливать большое количество воды, чтобы из крана, наконец, начинала идти горячая и, что порождало серьезный негатив со стороны потребителей.

Гости в ходе беседы активно интересовались и возможностями концессий в других сферах городского хозяйства, реализация которых идет или готовится в Воронеже – подземный переход у цирка (благоустройство), парк «Дельфин» (развитие общественных пространств) и ряда других. Они отметили также высокий уровень благоустройства областного центра, его чистоту, архитектурную подсветку и высокие темпы роста социальной сферы – большое количество вновь возводимых школ, детских садов, спортивных и культурных объектов.

— Мы готовы оказывать вам - нашим смоленским коллегам - любые консультации, делиться накопленным опытом в этой сфере, - подвел итог встречи Вадим Кстенин.