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Глава Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов

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Банк России считает своей миссией содействовать развитию инфраструктуры, которая позволяла бы предоставлять цифровые виды финансовых услуг всем организациям. Для этого мы реализуем ряд проектов, в том числе в Свердловской области. Среди тех, которые уже в высокой степени готовности,— система быстрых платежей. Из свердловских банков «СКБ Банк» с первого этапа активно участвует в проекте и предоставляет эти услуги уже на промышленной основе. На разных стадиях еще около 20 банков готовятся ко вступлению в программу. Мы осуществляем взаимодействие и способствуем безболезненному подключению к услугам. Второй проект — предоставление новых финансовых услуг с использованием национальной системы платежных карт, прежде всего карты МИР. В основном, это нефинансовые сервисы, которые предоставляются жителям Свердловской области с использованием этой карты. Сейчас также проходит подготовка к выпуску социальной карты для жителей региона, на базе которой будет предоставляться государственные и муниципальные услуги. Третье направление, важное при предоставлении цифровых услуг,— сервис для идентификации клиентов. Речь идет о возможности использования биометрической идентификации. В Свердловской области мы обеспечили, чтобы максимальное число офисов кредитных организаций были оборудованы и позволяли сдать свои биометрические данные. Сейчас самые простые банковские услуги такие как открытие банковского счета с использованием биометрической системы предоставляют уже семь кредитных организаций. Мы готовимся и к внедрению новых цифровых сервисов, например, системы маркетплейс банковских услуг, которая, мы надеемся, начнет работать в 2020 году.

Банк России, содействуя развитию цифровой инфраструктуры, способствует тому, чтобы она позволяла предоставлять эти услуги даже небольшим банкам. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно большее количество участников рынка смогли перейти на новую цифровую систему. Пока в планах всех действующих в регионе кредитных организаций эти сервисы предоставлять. В Свердловской области 10 системно-значимых организаций в эти услуги уже предоставляют. Региональные банки, у которых есть универсальная лицензия, должны перейти на предоставление услуг, таких как система быстрых платежей, до 1 октября 2020 года, а потом должны перейти и банки с базовыми лицензиями. Но переход на цифру ведет к тому, что сокращается количество реальных банковских офисов. Эта тенденция существует по всей стране. В регионе в 2019 году количество офисов сократилось на 4%. Что касается банковских сотрудников, тенденция не такая однозначная. Можно сказать, что происходит перераспределение численности: сокращается число работников, которые предоставляют простейшие виды услуг, многие из этих услуг переводятся в онлайн. При этом растет количество сотрудников, которые занимаются разработками новых цифровых сервисов. Эта ниша существенно растет, и на этом рынке существует серьезная конкуренция.

Мы понимаем, что цифровизация потребует от банков существенных финансовых затрат как на внедрение технологий, так и на обеспечение информационной безопасности. Поэтому, учитывая, что на начальном этапе затраты будут значительными, а окупаться начнут чуть позже, ЦБ и принял решение помочь кредитным организациям и вложиться сам в развитие инфраструктуры, чтобы уменьшить долю расходов банков на эти сервисы. В итоге, мы надеемся, затраты, которые сейчас необходимы, не будут критичными, потребуют оптимизации, но позволят банкам остаться на рынке.

Другим важным аспектом внедрения цифровых сервисов должна стать кибербезопасности. В Банке России создан специальный департамент по информационной деятельности, который занимается разработкой нормативной базы — стандартов, которые уже введены для кредитных организаций, и в ближайшее время будут вводиться для не кредитных, в частности страховых компаний. Кроме того, в ЦБ создан ФинЦЕРТ — центр по противодействию кибератакам, который помогает организациям выработать эффективные меры защиты от нападений. Ряд решений в этой сфере мы также сами предлагаем кредитным организациям. Так, на Урале в этом году уже в 12 раз будет проходить основной форум в области информбезопасности, где будут обсуждаться все эти нововведения.

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