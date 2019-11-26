Глава Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов

Банк России считает своей миссией содействовать развитию инфраструктуры, которая позволяла бы предоставлять цифровые виды финансовых услуг всем организациям. Для этого мы реализуем ряд проектов, в том числе в Свердловской области. Среди тех, которые уже в высокой степени готовности,— система быстрых платежей. Из свердловских банков «СКБ Банк» с первого этапа активно участвует в проекте и предоставляет эти услуги уже на промышленной основе. На разных стадиях еще около 20 банков готовятся ко вступлению в программу. Мы осуществляем взаимодействие и способствуем безболезненному подключению к услугам. Второй проект — предоставление новых финансовых услуг с использованием национальной системы платежных карт, прежде всего карты МИР. В основном, это нефинансовые сервисы, которые предоставляются жителям Свердловской области с использованием этой карты. Сейчас также проходит подготовка к выпуску социальной карты для жителей региона, на базе которой будет предоставляться государственные и муниципальные услуги. Третье направление, важное при предоставлении цифровых услуг,— сервис для идентификации клиентов. Речь идет о возможности использования биометрической идентификации. В Свердловской области мы обеспечили, чтобы максимальное число офисов кредитных организаций были оборудованы и позволяли сдать свои биометрические данные. Сейчас самые простые банковские услуги такие как открытие банковского счета с использованием биометрической системы предоставляют уже семь кредитных организаций. Мы готовимся и к внедрению новых цифровых сервисов, например, системы маркетплейс банковских услуг, которая, мы надеемся, начнет работать в 2020 году.

Банк России, содействуя развитию цифровой инфраструктуры, способствует тому, чтобы она позволяла предоставлять эти услуги даже небольшим банкам. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно большее количество участников рынка смогли перейти на новую цифровую систему. Пока в планах всех действующих в регионе кредитных организаций эти сервисы предоставлять. В Свердловской области 10 системно-значимых организаций в эти услуги уже предоставляют. Региональные банки, у которых есть универсальная лицензия, должны перейти на предоставление услуг, таких как система быстрых платежей, до 1 октября 2020 года, а потом должны перейти и банки с базовыми лицензиями. Но переход на цифру ведет к тому, что сокращается количество реальных банковских офисов. Эта тенденция существует по всей стране. В регионе в 2019 году количество офисов сократилось на 4%. Что касается банковских сотрудников, тенденция не такая однозначная. Можно сказать, что происходит перераспределение численности: сокращается число работников, которые предоставляют простейшие виды услуг, многие из этих услуг переводятся в онлайн. При этом растет количество сотрудников, которые занимаются разработками новых цифровых сервисов. Эта ниша существенно растет, и на этом рынке существует серьезная конкуренция.

Мы понимаем, что цифровизация потребует от банков существенных финансовых затрат как на внедрение технологий, так и на обеспечение информационной безопасности. Поэтому, учитывая, что на начальном этапе затраты будут значительными, а окупаться начнут чуть позже, ЦБ и принял решение помочь кредитным организациям и вложиться сам в развитие инфраструктуры, чтобы уменьшить долю расходов банков на эти сервисы. В итоге, мы надеемся, затраты, которые сейчас необходимы, не будут критичными, потребуют оптимизации, но позволят банкам остаться на рынке.

Другим важным аспектом внедрения цифровых сервисов должна стать кибербезопасности. В Банке России создан специальный департамент по информационной деятельности, который занимается разработкой нормативной базы — стандартов, которые уже введены для кредитных организаций, и в ближайшее время будут вводиться для не кредитных, в частности страховых компаний. Кроме того, в ЦБ создан ФинЦЕРТ — центр по противодействию кибератакам, который помогает организациям выработать эффективные меры защиты от нападений. Ряд решений в этой сфере мы также сами предлагаем кредитным организациям. Так, на Урале в этом году уже в 12 раз будет проходить основной форум в области информбезопасности, где будут обсуждаться все эти нововведения.