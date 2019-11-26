Начался фестиваль Nespresso Gourmet Weeks

Гастрономический фестиваль Gourmet Weeks характеризуется необычным сочетанием авторской кухни и кофе редких сортов. В этот раз география расширяется, к столичным шефам присоединяются коллеги из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Краснодара. Каждый создаст свой авторский сет с использованием кофе в качестве ингредиента или в пэйринге с ним.

Открыть для себя совершенно новые грани вкуса кофе можно до 8 декабря. В фестивале принимают участие 24 ресторана: Selfie, Chicha, Luciano, BENEDICT, Mushrooms, Zodiac, «Комбинат», TOKYO, Bosco MISHKA Bar, рестораны «Рыба моя» на Цветном бульваре и Тверской-Ямской, Tinto, True Cost, Ruski, «Пикник», «Probka в Москве», «Мама TUTA», «Probka в Петербурге», Jerome, «Рыба», «Рыба на Даче», «Угли-угли», «The Печь» и La Fabbrica.

Финальным аккордом гастрономических недель Nespresso станет гала-ужин 6 декабря. Финалисты фестиваля продемонстрируют свое мастерство, а лучший получит главный приз — возможность представлять Россию на Nespresso Chef Academy в Женеве в 2020 году.