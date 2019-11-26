По версии World Ski Awards, «Роза Хутор» признан лучшим горнолыжным курортом России. Награждение состоялось в в австрийском Китцбюэле. Это звание курорт получил в седьмой раз.

Премия является частью существующей в течение более 20 лет награды World Travel Awards и считается своеобразным «Оскаром» туристской индустрии. Выбор осуществлялся по результатам голосования экспертов турбизнеса и гостей, которые могут проголосовать на специальном сайте.

В этом году лучшим горнолыжным курортом мира вновь был признан французский Валь Торанс.

Елена Рыжкова