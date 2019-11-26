В Сочи возбуждено дело о доведении до самоубийства девушки-следователя

По факту гибели 23-летней девушки, работавшей следователем в УВД города Сочи, возбуждено дело о доведении до самоубийства (ст. 110 УК РФ), сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Тело девушки с огнестрельным ранением было обнаружено в минувшую субботу, 23 ноября, в служебном кабинете отдела МВД по Хостинскому району.

По данным СКР, девушка утром 23 ноября 2019 года заступила на службу, получив огнестрельное оружие. Тело погибшей обнаружили ее коллеги, которые вызвали на место медиков и сотрудников СКР. В рамках расследования будут тщательным образом изучены обстоятельства и условия, толкнувшие девушку на этот поступок, сообщили в СК СКР. По данным социальных сетей, 23-летняя уроженка города Апшеронска в этом году закончила краснодарский институт МВД и поступила на службу в управление МВД по городу Сочи.

Анна Перова, Краснодар