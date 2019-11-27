Посмертная зарядка приговора

В Алтайском крае завершился судебный процесс по делу о хищении свыше 115 млн руб. Федерального научно-производственного центра «Алтай» — оборонного предприятия, занимающегося разработкой зарядов для твердотопливных двигателей ракетных комплексов. Обвиняемыми по нему проходили бывший гендиректор Александр Жарков, его первый заместитель Андрей Литвинов и главный научный сотрудник предприятия Ирина Теплова. Главный фигурант дела Александр Жарков скончался на этапе следствия, однако его близкие в надежде на посмертную реабилитацию настояли на судебном процессе. Посчитав вину топ-менеджера установленной, суд прекратил в отношении него дело. Андрею Литвинову и Ирине Тепловой за пособничество в хищении назначены условные сроки.



В Бийске суд рассмотрел дело о многомиллионных хищениях в АО «Федеральный научно-производственный центр (ФНПЦ) „Алтай“». Об этом рассказали в краевом управлении Следственного комитета. Расследование масштабных хищений на оборонном предприятии началось в 2016 году с материалов ФСБ. Правоохранители завели уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В круг подозреваемых попали гендиректор Александр Жарков, возглавлявший центр два десятка лет, его первый заместитель Андрей Литвинов и главный научный сотрудник Ирина Теплова.

По версии следствия, схема хищений выглядела достаточно просто. Гендиректор Жарков заключал договоры подряда с возглавляемыми Андреем Литвиновым и Ириной Тепловой фирмами — ЗАО «Научно-производственное предприятие „Бийскфизтех“» и ЗАО «Научно-производственный концерн „Алтай“». Договор подряда касался услуг по разработке конструкторской документации, изготовлению, сборке и монтажу оборудования. На самом деле, считают силовики, указанные работы выполнялись исключительно работниками федерального предприятия и на его оборудовании, однако деньги за них по липовым актам приемки исправно перечислялись на счета подрядных организаций. Предполагаемая сумма хищений составила более 115 млн руб. В целях возмещения причиненного ущерба суд наложил обеспечительный арест на имущество топ-менеджеров стоимостью 107 млн руб. — дорогостоящие автомашины, недвижимость, а также наличные деньги.

Летом 2016 года во время следствия скончался гендиректор ФНПЦ Александр Жарков. Тогда же дело в отношении экс-главы предприятия могло быть закрыто, однако его близкие, желавшие вернуть ему доброе имя, настояли на судебном разбирательстве. Александр Жарков — известный ученый в области специальной химии и технологии управления процессами получения высокоэнергетических веществ, лауреат премии Совета министров СССР, Госпремии РФ.

Отрицали свою причастность к инкриминируемым преступлениям также Андрей Литвинов и Ирина Теплова, которая в 2016 году повторно избралась в парламент Алтайского края.

Судебное разбирательство, проходившее в горсуде Бийска, затянулось на полтора года. Вину всех трех фигурантов председательствующий в процессе судья Станислав Кучеревский признал установленной. Дело в отношении бывшего гендиректора ФНПЦ Александра Жаркова он прекратил в связи со смертью обвиняемого, Андрею Литвинову и Ирине Тепловой за пособничество в растрате (ст. 33, ст. 160 УК РФ) назначил по четыре года условно и штраф в размере 1 млн руб. каждому. Представитель семьи Жаркова и защитник Ирины Тепловой воздержались от комментариев. Связаться с адвокатом Андрея Литвинова не удалось.

ФНПЦ «Алтай» (бывший НИИ-9, Алтайский НИИ химических технологий) был создан в 1958 году по решению совета министров СССР. Предприятие занимается разработкой зарядов для твердотопливных двигателей к ракетным комплексам. По данным «СПАРК-интерфакс», ФНПЦ «Алтай» принадлежит корпорации МИТ (91,5%) и Росимуществу (8,5%).

Константин Воронов