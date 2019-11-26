Инновации, промышленность, кадры и защита от коррозии — три дня в фокусе внимания Сразу четыре события, посвященные российской промышленности, прошли 13–15 ноября в «Экспофоруме»: ХХIII Международный форум «Российский промышленник», XII Петербургский международный инновационный форум, XXII Международная выставка-конгресс «Защита от коррозии» и IV Форум работающей молодежи.

Три дня в конгрессно-выставочном центре эксперты и специалисты отрасли не только обсуждали рост промышленного и экспортного потенциала России, но и осматривали представленные экспонентами новые разработки и технологии в производстве, сервисы и системы для обеспечения высокого уровня производства и качества городской среды.

Открывая мероприятия, Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, отметил: «Санкт-Петербург всегда был инновационным городом, и мы рады приветствовать новые технологии, новые компании. Нам очень важно, что на сегодняшний день промышленность в Санкт-Петербурге растет, особенно это касается высокопроизводительных рабочих мест, внедрения высоких IT-технологий».

Ясумаса Иидзима, генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге, выразил слова благодарности организаторам за то, что Япония была удостоена статуса страны-партнера. Консул выразил искреннюю надежду на то, что форумы укрепят сотрудничество между Японией и Россией.

Ключевой темой мероприятий в этом году стала национальная конкурентоспособность и экспортный потенциал России. Проблема отражает общемировой экономический тренд — от импортозамещения к увеличению экспорта.

На пленарном заседании «Национальная конкурентоспособность: возможности, пути развития, успешные практики» позитивную динамику промышленности выделил Олег Марков, вице-губернатор Санкт-Петербурга. Сегодня в нашем городе функционируют 750 крупных промышленных предприятий — это потенциальные и состоявшиеся экспортеры. В 2018 году петербургские предприятия подписали экспортных договоров более чем на $20 млрд. «Приятно, что по экспортным поставкам Петербург следует за Москвой и Тюменью: с 2016 года объем экспорта увеличился на 63%. Задача правительства — содействовать. Поэтому и было инициировано создание Центра поддержки экспорта и предпринимательства».

Всего в рамках совместной деловой программы ПМИФ и «Российского промышленника» состоялось 88 конференций, круглых столов, церемоний награждения и торжественных подписаний. Страна-партнер — Япония в нескольких мероприятиях представила свой опыт по внедрению инноваций в промышленной отрасли.

Так, 13 ноября прошел круглый стол «Кросс-культурные бизнес-коммуникации. Япония — Россия», где эксперты обсудили ключевые моменты создания плодотворных взаимоотношений между двумя странами и совместно реализуемые проекты. Финальным этапом встречи стало подписание меморандума о сотрудничестве между японской компанией Unixon Systems, которая намерена выйти на российский рынок, и российским стартапом Upload care.

Выставка-конгресс «Защита от коррозии» посвящена решению важнейшей научно-технической, экономической и экологической проблемы антикоррозийной защиты металлов в различных областях промышленности. На международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы противокоррозионной защиты» поднимался ряд вопросов, связанных со стандартизацией и сертификацией: совершенствование единого механизма управления и организации, унификация оборудования и внедрение безлюдных технологий мониторинга, анализ и систематизация требований к противокоррозионной защите, совершенствование действующей нормативной базы и системы диагностики. Также, в рамках мероприятия состоялась сессия, организованная Минпромторгом России.

Все три дня делегаты и гости могли совершить осмотр нескольких экспозиций: Инновационного форума, форума «Российский промышленник» и выставки «Защита от коррозии». Здесь были представлены как уникальные и единственные в мире разработки, так и лучшие зарекомендовавшие себя на рынке технологии — например, компания «БРИСТАР» из Тольятти представила на выставке твердосплавный инструмент для металлообработки, а ТД «Станко» — станки для заточки инструмента. Первым стендом, который посетил губернатор на форумах, стала экспозиция Политехнического университета. Директор Центра развития инновационной деятельности СПбПУ Алексей Майстро рассказал, что в этом году вуз представляет три разработки: «Мы стараемся каждый год удивлять своими разработками. Этот год был насыщенным, например, мы собрали беспилотный солнечно-водородный электрический экраноплан “Шторм-600”, мобильную многоцелевую платформу “Кадет-М” для кадетского корпуса, а также у нас стенде представлена новая версия гоночного болида». Эти разработки интересны таким организациям, как службы спасения, гидрографии, охранные и транспортные службы, экологический контроль.

Впервые на коллективном стенде представили разработки предприятия Ленобласти: навесное оборудование и спецтехнику, полимеры и нанотехнологии. Компания «Динекс Русь», производящая системы обработки выхлопных систем и системы контроля выбросов, продемонстрировала комплект системы нейтрализации Евро-6. Компания «Северо-Западный Центр Трансфера Технологий» развивает нанотехнологические стартапы региона, поэтому на выставке представила разработки от семи курируемых нанотехнологических проектов, например полимерный субстрат — заменитель почвы для тепличного и вертикального фермерства и мастербатч для придания антистатического эффекта эпоксидным смолам.

На экспозиции «Защиты от коррозии» были продемонстрированы современные методы и средства защиты от коррозии в различных отраслях промышленности, изоляционные и защитные материалы, оборудование для подготовки поверхности и нанесения покрытий, приборы для определения качества изоляционных и защитных покрытий, средства неразрушающего контроля и технической диагностики. Саратовская компания НПО «Нефтегазкомплекс — ЭХЗ» на выставке представила производство станций катодной и дренажной защиты, подсистемы дистанционного коррозионного мониторинга, комплексного обследования трубопроводов. Свои лучшие разработки привез производитель оборудования для противокоррозионной защиты и мониторинга коррозионного состояния стальных трубопроводов, конструкций, подводных и причальных сооружений ЗАО «Трубопроводные системы и технологии». А компания «Химсервис», разрабатывающая и выпускающая оборудование для защиты магистральных трубопроводов и подземных сооружений, продемонстрировала анодные заземлители марки «Менделеевец», приборы для диагностики трубопроводов.

15 ноября в «Экспофоруме» прошел Форум работающей молодежи, который впервые проводился в рамках Дней промышленности и инноваций. Он подтвердил статус главного мероприятия по популяризации рабочих профессий и специальностей. Участниками форума стали более 500 молодых работников заводов и предприятий города, а также студентов технических специальностей. На форуме работали 11 тематических секций, проводились профориентационные тестирования и практикум от победителей конкурса «Лидера России», а семь учебных заведений представили свои программы.

Также 15 ноября прошла 10-я церемония вручения общественных наград «За вклад в развитие интеллектуальной собственности». Всего памятными дипломами и нагрудными знаками отмечено 15 человек. Самым юным победителем церемонии стал ученик пятого класса ГБОУ СОШ № 117 Выборгского района Санкт-Петербурга Виталий Волченко. Ему вручили нагрудной знак «Юный лидер инновационной и творческой деятельности».

Дни промышленности и инноваций посетили более 8 тыс. специалистов отрасли, общая выставочная площадь заняла 7 тыс. кв. м. На Бирже деловых контактов прошли 620 деловых встреч между представителями России, Германии, Японии и Словакии. Мероприятия прошли при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Российского и Санкт-Петербургского союзов промышленников и предпринимателей, правительства Санкт-Петербурга, Союза машиностроителей России, Торгово-промышленных палат РФ, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.