26 ноября, вторник
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

Gucci выпустили часы, вдохновленные скейтбордингом

Компания Gucci производит часы с 1970-х годов, изготавливает их в Швейцарии и отвечает за полный цикл производства от дизайнерского проекта до конструкторского решения и сборки. Новая модель часов Gucci Grip вдохновлена культурой скейтбординга. Их название напоминает как плотно прилегают кроссовки к ступне райдера во время катания. Особенностью дизайна модели является функция рулетки с указателями четырех эмоций. При нажатии верхней кнопки в окошке циферблата появляется слово на английском языке: шанс, будущее, мрак, любовь. Во втором и третьем окошках отображаются часы и минуты.

Выпущены две версии в диаметре 38 мм. Одна с корпусом и браслетом с PVD-покрытием из желтого золото, украшенным гравировкой логотипа GG. Вторая¬ – в корпусе из стали и холщовым ремешком с орнаментом Supreme GG.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Приложения

Стиль Rixos#53

от 25.11.2019

Стиль АРТ#51

от 18.11.2019

Стиль Travel#50

от 13.11.2019

Стиль Украшения#49

от 12.11.2019

Стиль Инициативы#48

от 31.10.2019

Профиль пользователя