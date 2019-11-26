Gucci выпустили часы, вдохновленные скейтбордингом

Компания Gucci производит часы с 1970-х годов, изготавливает их в Швейцарии и отвечает за полный цикл производства от дизайнерского проекта до конструкторского решения и сборки. Новая модель часов Gucci Grip вдохновлена культурой скейтбординга. Их название напоминает как плотно прилегают кроссовки к ступне райдера во время катания. Особенностью дизайна модели является функция рулетки с указателями четырех эмоций. При нажатии верхней кнопки в окошке циферблата появляется слово на английском языке: шанс, будущее, мрак, любовь. Во втором и третьем окошках отображаются часы и минуты.

Выпущены две версии в диаметре 38 мм. Одна с корпусом и браслетом с PVD-покрытием из желтого золото, украшенным гравировкой логотипа GG. Вторая¬ – в корпусе из стали и холщовым ремешком с орнаментом Supreme GG.