Система распознавания лиц осталась на своем месте

Слежку за россиянами с помощью камер наблюдения признали законной. Такое решение принял Савеловский суд по иску москвички Алены Поповой, которая требовала объявить такую систему вне закона. В апреле прошлого года она провела одиночный пикет около Госдумы, и ее оштрафовали на 20 тыс. руб. В качестве доказательства в деле были фотографии, увеличенные в 32 раза — это признак использования технологии распознавания лиц.

Попова сочла, что обработка биометрических данных без согласия человека — нарушение закона. А суд решил, что система распознавания не устанавливает личность, а только сравнивает изображения из базы с фотографиями, которые предоставляет полиция. Как рассказала “Ъ FM” сама Алена Попова, она будет оспаривать это решение и готова дойти до Европейского суда по правам человека: «Я сама под протокол спрашивала у представителя МВД, действительно ли это получение биометрических данных: помимо изображения идентифицируется конкретная личность. Представитель МВД сказал: “Да”. Я специально три раза задавала этот вопрос, суд на меня очень злился. Поэтому говорить, что получение изображений с помощью системы распознавания лиц законное, потому что это не биометрические данные, нельзя. Мы будем подавать апелляцию на это решение суда. Безусловно, мы и не рассчитывали выиграть в первой инстанции. Мы так и планировали, что, скорее всего, с учетом того, что в системе тотальной слежки заинтересовано государство, то нам во внутренних российских судах будет тяжело доказать, что она работает незаконно. Но я все-таки верю, что когда-нибудь российская система правосудия должна встать на сторону граждан. Если не получится, мы пойдем в Европейский суд».

Есть ли шансы выиграть дело в российском суде? Советник практики информационных технологий юридической компании «Томашевская и партнеры» Роман Янковский сомневается в этом. По его словам, работе систем распознавания помогает правовая неопределенность. И убрать ее тоже не получится — тогда остановится работа многих компаний, которые хоть как-то связаны с изображениями людей. «У нас есть в законодательстве так называемые биометрические персональные данные, но нет четкого понимания, что это за данные. Фотография, отпечаток пальца, рисунок сетчатки, может быть, рост, вес, размер одежды — что из этого является биометрическими данными? Естественно, суд встал на сторону правительства Москвы и признал, что, когда человека по фотографии сотрудник сверил с некой уже существующей базой данных, это не является сбором персональных данных. Из-за этой неопределенности до сих пор нет юридических оснований, чтобы запретить систему распознавания. Сейчас спор идет как раз с теми, кто хочет сохранения статус-кво. Потому что, если мы признаем фотографию персональными данными, это наложит очень большие ограничения, сильно усложнит работу всех сервисов, которые работают с фотографией, вообще всех операторов персональных данных»,— пояснил Янковский.

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Представитель столичного департамента информационных технологий Наталья Андриянова говорила в суде, что система массового распознавания лиц соответствует закону о персональных данных. Она работает в Москве с 2017 года. Сейчас к городской системе наблюдения подключено больше 160 тыс. камер.

Сергей Гусев