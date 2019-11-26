В Миассе вынесли приговор фигурантам дела о хищении 24 млн рублей при продаже детсада

Миасский городской суд вынес приговор бывшему начальнику дошкольного отдела муниципального казенного учреждения Миасса «Образование» Татьяне Биевой, депутату городского собрания Николаю Рындину и бизнесмену Олегу Клевлянику. Все они признаны виновными в организованном мошенничестве в особо крупном размере при покупке здания детского сада, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, в 2017 году начальник дошкольного отдела вместе с соучастниками подделала документы, с помощью которых администрация города в рамках муниципального контракта приобрела здание для размещения в нем детского сада, по завышенной стоимости и не пригодное для этих целей. В результате из бюджета города было похищено 24 млн руб.

Татьяна Биева заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, признала вину и дала подробные показания, изобличающие ее и других участников преступной группы. Так, весной 2018 года в ходе расследования был задержан глава Миасса Геннадий Васьков. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и покушении на получение взятки. В ходе следствия обвиняемые добровольно погасили более 12 млн руб. ущерба. Кроме того, наложен арест на автомобили, жилые и нежилые помещения, земельные участки и денежные средства подсудимых на сумму более 14 млн руб.

Суд признал Татьяну Биеву, Николая Рындина, Олега Клевляника виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Татьяне Биевой назначено наказание в виде лишения свободы на два года в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб. Николаю Рындину и Олегу Клевлянику назначен такой же срок лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.