На сайте MrPorter появились кастомизированные часы Zenith

Часовая мануфактура Zenith, Mr Porter, онлайн-бутик мужской одежды и британская дизайн-студия Bamford Watch Department объединились во второй раз, чтобы создать ограниченную 50 экземплярами серию часов El Primero Revival A384 Edge of Space Limited Edition.

В часах, вдохновленных моделью Zenith El Primero Revival A384, интерпретируются элементы дизайна Zenith: тахиметр, дополнительные циферблаты, винтажный корпус хронографа и шрифт циферблата. Циферблат «Edge of Space» синего цвета заключен в корпус диаметром 37 мм из титана с микрозернением. Модель оснащена каучуковым ремешком с кордурным эффектом цвета морской волны с белой прострочкой в тон часовым меткам на циферблате. Новая модель получилась одновременно узнаваемой, минималистичной и современной. Каждая модель ограниченной серии имеет скелетонированную заднюю крышку корпуса с индивидуальным номером от 1 до 50.