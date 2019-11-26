27 ноября, среда
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

6

На сайте MrPorter появились кастомизированные часы Zenith

Часовая мануфактура Zenith, Mr Porter, онлайн-бутик мужской одежды и британская дизайн-студия Bamford Watch Department объединились во второй раз, чтобы создать ограниченную 50 экземплярами серию часов El Primero Revival A384 Edge of Space Limited Edition.

В часах, вдохновленных моделью Zenith El Primero Revival A384, интерпретируются элементы дизайна Zenith: тахиметр, дополнительные циферблаты, винтажный корпус хронографа и шрифт циферблата. Циферблат «Edge of Space» синего цвета заключен в корпус диаметром 37 мм из титана с микрозернением. Модель оснащена каучуковым ремешком с кордурным эффектом цвета морской волны с белой прострочкой в тон часовым меткам на циферблате. Новая модель получилась одновременно узнаваемой, минималистичной и современной. Каждая модель ограниченной серии имеет скелетонированную заднюю крышку корпуса с индивидуальным номером от 1 до 50.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Приложения

Стиль Rixos#53

от 25.11.2019

Стиль АРТ#51

от 18.11.2019

Стиль Travel#50

от 13.11.2019

Стиль Украшения#49

от 12.11.2019

Стиль Инициативы#48

от 31.10.2019

Профиль пользователя