Удмуртстат: зарплата в регионе за январь-сентябрь выросла на 6,1%

Среднемесячная зарплата работников всех организаций Удмуртии за январь-сентябрь 2019 года составила 33,3 тыс. руб. Это на 6,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Удмуртстат. С учетом изменения потребительских цен реальная зарплата выросла за 2,3%.

В сентябре текущего года средний размер зарплаты в республике составил 33,7 тыс. руб. Так, реальная зарплата в сравнении сентябрем 2018 года увеличилась на 2,8%. Самый высокий средний уровень оплаты труда зафиксировали в организациях по добыче полезных ископаемых, а также финансовой и страховой деятельности — 54,59 тыс. руб. и 47,67 тыс. руб. соответственно. Самый низкий — у работников, занимающихся сельским, лесным хозяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством. Он составил 26,26 тыс. руб., что в 1,3 раза меньше средней зарплаты в регионе. Уровень оплаты труда сотрудников сферы образования, области культуры и спорта, учреждений здравоохранения в сравнении со среднереспубликанским составил 80,1%, 85,4% и 96,9% соответственно.

По среднему размеру зарплаты Удмуртия традиционно находится на 6 месте среди 14 регионов ПФО. Лидером является Пермский край с показателем 37,16 тыс. руб. На последнем месте расположилась Мордовия — средний размер зарплаты в ней составляет 27,3 тыс. руб.