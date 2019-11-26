Татарстан выдал 59 млн рублей субсидий на обслуживание кредитов бизнеса

Татарстан в рамках программы поддержки предпринимателей выдал предпринимателям более 59 млн руб. на погашение процентов по кредитам. Об этом сообщил глава Минэкономики республики Фарид Абдулганиев.

По его словам, годовой бюджет программы в 2019 году составляет 130 млн руб.

Программа субсидирования кредитов предпринимателей была запущена в Татарстане 3 октября 2019 года. В ней могут участвовать предприятия малого и среднего бизнеса, управляющие компании и резиденты промышленных парков и площадок, экспортно-ориентированные компании и субъекты МСП, чьи производственные площадки находятся на территории режимного объекта.

По условиям программы, затраты возмещаются лишь по тем кредитам, которые выдавались не ранее начала 2017 года и на срок свыше одного года. При этом сумма должна быть не менее 2,5 млн руб., а процент по кредиту не может превышать средневзвешенную процентную ставку, рассчитанную Центробанком за последние три года – 14,13%, уточнили в министерстве.

"Ъ-Казань"