Самара лидирует в России по обеспеченности легковыми автомобилями

Самара лидирует среди российских городов-миллионников по обеспеченности легковыми автомобилями на тысячу жителей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Численность самарского автопарка превышает 397 тыс. единиц. При населении около 1,15 млн человек на тысячу жителей города приходится 344 автомобиля. Таким образом, каждый третий горожанин имеет личный автотранспорт.

Вторую строчку рейтинга занимает Краснодар. В городе, недавно ставшем миллионником, зарегистрировано 346 тыс. машин или 343 на одну тысячу человек. В тройку лидеров также попал Санкт-Петербург, где на одну тысячу жителей приходится 330 единиц личного автотранспорта.

В Москве обеспеченность легковыми автомобилями на тысячу человек составляет 293 единицы.

Андрей Сазонов