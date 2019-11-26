56 региональных недостроев вошли в федеральный реестр проблемных объектов

В федеральный единый реестр проблемных объектов вошли 56 строений, расположенных в Пермском крае. Об этом на заседании комитета заксобрания Пермского края по развитию инфраструктуры рассказала замминистра строительства Фаина Минх. Присутствие объекта в этом реестре необходимо для формирования контроля мероприятий по достройке и является обязательным условием для предоставления федеральной поддержки дольщикам. По словам госпожи Минх, всего критериям проблемных объектов на данный момент соответствуют 60 домов.

Она добавила, что по 39 объектам, застройщики которых были признаны банкротами, правительство Пермского края направило ходатайства в государственный Фонд защиты прав обманутых дольщиков на получение финансирования. Как пояснила Фаина Минх, эти средства могут быть использованы для достройки проблемных домов либо выплат для пострадавших граждан. Замминистра добавила, что наряду с федеральными мерами поддержки дольщиков будут действовать и региональные. Например, помощь в создании жилищно-строительных кооперативов. Кроме того, краевой бюджет готов софинансировать утвержденные фондом защиты прав обманутых дольщиков мероприятия.