Бесплатные переводы поборются с «зарплатным рабством»

Центробанк решил, как можно побороть «зарплатное рабство». Нужно создать механизм бесплатного перевода денег со счета в одном банке на счет в другом. Это предложение прописано в докладе регулятора, посвященном конкуренции на финансовом рынке. Сейчас основной держатель зарплатных проектов в стране — Сбербанк. На его долю приходится 60% рынка. Это влечет за собой доминирование и в других сегментах, например, при операциях по дебетовым картам. Сбербанк автоматически становится лидером по безналичным платежам и денежным переводам.

Чтобы устранить перекос, регулятор предлагает ввести свободный перевод зарплат между разными банками, пояснил доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий Международного банковского института Александр Щелканов: «Сама по себе идея рациональна. При таком механизме отпадут все ограничения для физического лица. Работнику предоставляются права на бесплатный вывод денежных средств, возможность взаимодействовать госорганам, госкомпаниям с несколькими банками и получать зарплату через систему быстрых платежей. Но пока что это все еще прорабатывается. В чем тут проблема? При переводе с карты одного банка на карту в другой взимается комиссия. Такая же тенденция была перед тем, как обороты набирала карта “Мир”, когда все зарплатные проекты бюджетных учреждений переводили на эту систему, и многие потом просто либо снимали денежные средства, либо переводили в другие банки. Потребитель все равно будет голосовать рублем так, как ему удобнее».

Официально «зарплатное рабство» отменили еще пять лет назад. По закону работник может сам выбирать, в каком банке он хочет получать деньги. Достаточно сообщить в бухгалтерию реквизиты. Отказать работодатель не может. Это считается грубым нарушением трудового законодательства и наказывается штрафом. Но все эти нормы пока остаются на бумаге. В итоге страдают как работники, так и банкиры, которые могли бы привлечь надежных и прозрачных клиентов. Даже вмешательство Центробанка вряд ли поможет сдвинуть ситуацию с мертвой точки, сомневается партнер налоговой практики DS Law Инесса Силюк: «Сегодня большие банки с имеющимися у них ресурсами могут себе позволить очень многое. Своими тарифами и возможностями они отгрызли этот рынок у всех остальных. Чаще всего, когда вы приходите в какую-то организацию и говорите, что у вас есть право поменять банк, говорят: ничего у вас нет, пишите заявление и присоединяйтесь к зарплатному проекту. Для организаций эта система просто неудобна».

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По данным Роструда, в прошлом году было зафиксировано больше 8 тыс. нарушений порядка выбора банка для получения зарплаты.

Светлана Белова