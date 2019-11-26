У волонтера штаба Навального в Уфе арестовали кредитный счет

Волонтер уфимского штаба оппозиционера Алексея Навального Александра Маслова сообщила об аресте ее кредитного счета в «Кредит Европа Банке», в результате чего она лишилась возможности исполнять обязательства перед банком. У Александры Масловой оформлен потребительский кредит в этом банке. Причиной блокировки кредитного счета — единственной возможности оплачивать платежи — стало обращение следователя Следственного комитета РФ, который ведет дело Фонда борьбы с коррупцией, основанного Алексеем Навальным, отметила она.

Сотрудников ФБК подозревают в легализации незаконно полученного дохода (ч. 4 ст. 174 УК РФ). В октябре по месту жительства уфимских волонтеров и сотрудников штаба Навального прошли обыски. Их также допросили по делу в качестве свидетелей. Арест кредитного счета последовал после обысков, отметила госпожа Маслова. «В банке сказали, что ничем помочь мне не могут. Могут только выдать справку о том, что счет кредитный, и его арестовывать нельзя»,— отметила она. По данным активистки, при блокировке счета был заблокирован также ее предыдущий взнос по кредиту.

В уфимском штабе Алексея Навального Александра Маслова работала на общественных началах как фотограф и наблюдатель на выборах.

Наталья Павлова