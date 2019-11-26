Нижегородские бизнесмены покажут благотворительный спектакль «12 стульев»

Благотворительный музыкальный спектакль «12 стульев» покажут на сцене нижегородского Кремлевского концертного зала 19 декабря в 19:00 в рамках проекта «Дарим добро детям». Об этом сообщает один из инициаторов проекта нижегородское региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Главную роль Остапа Бендера сыграет председатель правления НБД-Банка Александр Шаронов. В качестве актеров выступят также бизнес-омбудсмен, председатель «Деловой России» Павел Солодкий, директор компании «Стриот» Юрий Зуй, директор ресторана «Купеческий» Елена Ким, член правления Торгово-промышленной палаты региона Денис Лабуза, журналисты, предприниматели и другие известные нижегородцы. Режиссером проекта в этот раз, как и в прошлом году, выступил художественный руководитель театра-студии имени Татищева Олег Ринге (Тольятти).

Билеты можно купить в кассах Нижегородской филармонии и на сайте kassir.ru. Вырученные средства направят на поддержку одаренных детей.

Анастасия Еремина