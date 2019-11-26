Нижегородцы могут рассчитывать на снижение ставок по кредитам Такой прогноз подтвердили результаты опроса всех представленных в регионе банков.

Прогноз о грядущем снижении ставок по кредитам перестает быть логическим выводом экспертов из новостей о снижении ключевой ставки ЦБ, и теперь он подтвержден эмпирическим исследованием, о котором сообщают его организаторы.

Волго-Вятское управление Банка России опросило 43 представленных в области банка о прогнозах в сфере кредитования. Эксперты заявили о снижении стоимости займов во всех сегментах рынка. Согласно прогнозу, к концу следующего года ожидается дальнейшее смягчение ценовых условий кредитования и рост спроса. В частности, в сентябре ставка по ипотечным займам снизилась на 0,6 процента до 9,6 десятых процента.

Финансовый аналитик, заместитель гендиректора Института развития финансовых рынков Валерий Петров пояснил «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что ставка рефинансирования напрямую влияет на стоимость кредитов как для населения, так и для бизнеса. Ставки для населения на ипотеку и на потребкредитование достаточно оперативно реагируют на снижение ставки ЦБ, и, скорее всего, мы увидим в ближайшее время снижение кредитных ставок, пропорциональное тому снижению, которое проводил и, с высокой вероятностью, будет проводить Центробанк в следующем году.

Однако собеседник «ЪFM НН» считает, что если говорить про бизнес, то ситуация не очевидна. Скорее всего, снижение кредитных ставок для бизнеса будет идти медленнее, чем для физических лиц, однако тенденция к снижению в следующем году, вероятно, продолжится.

Еще одним фактором повышения доступности кредитов, по мнению экспертов, стала конкуренция между банками. Участники опроса заявили также об улучшении неценовых условий, таких, как увеличение максимального размера кредита и его срока, увеличение максимального лимита по овердрафтам к расчетному счету.