26 ноября, вторник
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Трамвайные пути в Гордеевке могут перенести по обращению православных прихожан

Обратившиеся в мэрию жители микрорайона считают, что движение трамвая ведет к разрушению храма.

от

Участок трамвайных путей на улице Гордеевской возле дома 141-в могут быть переложены таким образом, чтобы не мешать православным жителям микрорайона.


Об этом говорилось сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту и связи, на котором было доложено о работе департамента транспорта по обращению православного прихода церквей в честь Смоленской и Владимирской икон Божией Матери. Прихожане считают, что трамвайное движение ведет к разрушению храма.

Транспортный эксперт Александр Седов напомнил в этой связи «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что десять лет назад прихожане Храма Жен-мироносиц, который расположен на улице Добролюбова, обратились в мэрию и в правительство региона с просьбой перенести трамвайные пути подальше от храма. Тогда переложили рельсы рядом с церковью по чешской технологии, и после проведенных работ проблема была снята с повестки. То есть и трамвай ходит, и прихожане довольны.

Собеседник «ЪFM НН» считает, что в случае с храмом в Гордееевке нужно будет выехать на место, посмотреть, действительно ли есть разрушения именно от трамвая, а не от чего-то другого, и если подтвердится, что трамвай разрушает, просто переложить этот фрагмент. Он считает, что переложить небольшой фрагмент именно по чешской технологии предприятие «Нижегородэлектротранс» вполне может себе позвонить. А вот переносить пути в другое место эксперт считает глупой затеей, потому что, по его словам, храмов у нас много, а трамваев у нас мало.

Согласно отчету «Нижегородэлектротранса» в этом году отремонтировали 164 км путей. После проведения ремонта увеличена скорость проезда трамваев на участках, где ранее действовали ограничения, что позволило сократить интервал движения на маршрутах.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Правительство Нижегородской области закупило 14 автомобилей премиум-класса Genesis G80 Стоимость каждой машины превышает 2,5 млн рублей.
Нижегородцы могут рассчитывать на снижение ставок по кредитам Такой прогноз подтвердили результаты опроса всех представленных в регионе банков.
Теплоснабжение 59 домов в Ленинском районе нарушено утром 26 ноября Это пятое отключение тепла в Нижнем Новгороде нынешней осенью.
Первые полеты туристов с нижегородского космодрома могут состояться в 2025 году Летные испытания планируется начать уже в 2020 году.
Причиной отравления более сорока детей в Ваде называют выброс газа на распределительной станции «Газпромтрансгаз» не согласен с такой оценкой.
Роспотребнадзор будет консультировать покупателей в «черную пятницу» Специалисты напомнят о правах потребителям, привлеченным акциями по распродаже.
Профиль пользователя