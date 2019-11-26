Трамвайные пути в Гордеевке могут перенести по обращению православных прихожан Обратившиеся в мэрию жители микрорайона считают, что движение трамвая ведет к разрушению храма.

Участок трамвайных путей на улице Гордеевской возле дома 141-в могут быть переложены таким образом, чтобы не мешать православным жителям микрорайона.

Об этом говорилось сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту и связи, на котором было доложено о работе департамента транспорта по обращению православного прихода церквей в честь Смоленской и Владимирской икон Божией Матери. Прихожане считают, что трамвайное движение ведет к разрушению храма.

Транспортный эксперт Александр Седов напомнил в этой связи «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что десять лет назад прихожане Храма Жен-мироносиц, который расположен на улице Добролюбова, обратились в мэрию и в правительство региона с просьбой перенести трамвайные пути подальше от храма. Тогда переложили рельсы рядом с церковью по чешской технологии, и после проведенных работ проблема была снята с повестки. То есть и трамвай ходит, и прихожане довольны.

Собеседник «ЪFM НН» считает, что в случае с храмом в Гордееевке нужно будет выехать на место, посмотреть, действительно ли есть разрушения именно от трамвая, а не от чего-то другого, и если подтвердится, что трамвай разрушает, просто переложить этот фрагмент. Он считает, что переложить небольшой фрагмент именно по чешской технологии предприятие «Нижегородэлектротранс» вполне может себе позвонить. А вот переносить пути в другое место эксперт считает глупой затеей, потому что, по его словам, храмов у нас много, а трамваев у нас мало.

Согласно отчету «Нижегородэлектротранса» в этом году отремонтировали 164 км путей. После проведения ремонта увеличена скорость проезда трамваев на участках, где ранее действовали ограничения, что позволило сократить интервал движения на маршрутах.