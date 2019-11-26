В Самаре активисты указали на недостатки благоустройства улицы Стара-Загора

Представители ОНФ Самарской области обратили внимание, что на парковках улицы Стара-Загора скапливается мусор. Подрядчики ссылаются на то, что некоторые водители выбрасывают мусор через окно автомобиля.

Кроме того, член регионального штаба ОНФ в Самарской области Руслан Эфендиев отметил, что за перекрестком с улицей XXII Партсъезда нужно закончить благоустройство газона, убрать с него глину, как и вокруг колодцев: «От цветочных павильонов раньше была проложена бетонная дорожка в направлении проезжей части. Теперь она упирается в установленные пешеходные ограждения. Дорожку предлагаем убрать, а газон под ней восстановить».

К благоустройству территории улицы Стара-Загора подрядчики приступили с 1 августа.

Ани Айвазян