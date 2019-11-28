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ПЗСП возведет дом в центре Перми у экстрим-парка

В доме «Дипломат» доступны квартиры стоимостью от 2,5 миллионов рублей

В новом доме «Дипломат» решено всё: от больших и важных решений до маленьких и очень важных

В новом доме «Дипломат» решено всё: от больших и важных решений до маленьких и очень важных

Фото: ПЗСП

Открылась продажа квартир в новом жилом доме «Дипломат» по адресу ул. Екатерининская, 177а. Это дом, где всё решено: от отделки фасада до современных инженерных систем в квартирах.

Строительство начали в IV квартале 2019 года, а закончат в IV квартале 2021 года. На начальном этапе строительства пермякам доступны квартиры комфорт-класса от 2,5 миллионов рублей.

Центр

Комфортный дом «Дипломат» расположен в самом центре города на пересечении улиц Екатерининская и Ленина. В шаговой доступности — улица Ленина с её магазинами и кафе, ПГНИУ и гимназия имени Братьев Каменских, экстрим-парк и сквер фонтанов имени Дзержинского, другие социальные и культурные объекты. А с верхних этажей открывается великолепный вид на город и Каму.

Новый дом находится в самом центре Перми

Новый дом находится в самом центре Перми

Дизайн

Дизайн «Дипломата» продуман до мелочей. Фасад будет выполнен в современном классическом стиле с отделкой в жемчужно-белом и благородном серо-коричневом цвете. Для мест общего пользования разработан авторский дизайн-проект. Застройщик предусмотрел и такие нюансы, как места для хранения колясок и велосипедов, помещение для мытья лап животных и кладовые (келлеры).

Технологии

«Дипломат» — дом комфорт-класса, учитывающий требования современного потребителя. Дом строится по монолитной технологии. В квартирах предусмотрена повышенная шумоизоляция. Установлены высококачественные большие окна, дающие много света и сохраняющие тепло. Для размещения наружных блоков кондиционеров отведены специальные переходные лоджии.

На окнах установят пятикамерные немецкие стеклопакеты

На окнах установят пятикамерные немецкие стеклопакеты

Придомовая территория

У «Дипломата» огромная придомовая территория, которая тщательно распланирована. Двор без машин, где разместят площадки для детей всех возрастов, многофункциональную спортивную площадку, воркаут, игровые комплексы нового поколения, зоны отдыха для взрослых. Жителям будет доступна собственная парковка.

Планировки и отделка

Будущим жильцам предлагаются 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры c большим разнообразием планировок. Проектом предусмотрена возможность выбора квартиры с отделкой или под чистовую «white box». Она выполнена до уровня финишной шпаклевки белого цвета. Это позволит собственникам квартир сократить расходы и время на чистовую отделку. Отделка будет представлена в трёх вариантах дизайна в одной ценовой категории.

Возможно выбрать отделку в современном стиле

Возможно выбрать отделку в современном стиле

Умные технологии

«Дипломат» — не только комфортный, но и умный дом. В местах общего пользования установят интерактивную систему видеонаблюдения с привязкой к мобильному приложению жильца. А в каждой квартире — современные инженерные системы от ведущих производителей. Кроме того, жителям не нужно будет самим проводить интернет и кабельное телевидение. Они уже предусмотрены в каждой квартире.

Умные инженерные системы в каждой квартире

Умные инженерные системы в каждой квартире

Информация о застройщике

Возводит «Дипломат» ООО «ПЗСП-Инвест» в сотрудничестве со строительной компанией «Дедал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Проект реализуется в соответствии с ФЗ № 214.

Подробнее о проекте на сайте Dom-diplomat.ru и по телефону: +73422140523.

Жилой дом «Дипломат»,

Сайт: dom-diplomat.ru,

Вконтакте: vk.com/domdiplomat,

Инстаграм: instagram.com/Dom_Diplomat_Perm/.

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