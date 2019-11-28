ПЗСП возведет дом в центре Перми у экстрим-парка В доме «Дипломат» доступны квартиры стоимостью от 2,5 миллионов рублей

В новом доме «Дипломат» решено всё: от больших и важных решений до маленьких и очень важных Фото: ПЗСП

Открылась продажа квартир в новом жилом доме «Дипломат» по адресу ул. Екатерининская, 177а. Это дом, где всё решено: от отделки фасада до современных инженерных систем в квартирах.

Строительство начали в IV квартале 2019 года, а закончат в IV квартале 2021 года. На начальном этапе строительства пермякам доступны квартиры комфорт-класса от 2,5 миллионов рублей.

Центр

Комфортный дом «Дипломат» расположен в самом центре города на пересечении улиц Екатерининская и Ленина. В шаговой доступности — улица Ленина с её магазинами и кафе, ПГНИУ и гимназия имени Братьев Каменских, экстрим-парк и сквер фонтанов имени Дзержинского, другие социальные и культурные объекты. А с верхних этажей открывается великолепный вид на город и Каму.

Новый дом находится в самом центре Перми

Дизайн

Дизайн «Дипломата» продуман до мелочей. Фасад будет выполнен в современном классическом стиле с отделкой в жемчужно-белом и благородном серо-коричневом цвете. Для мест общего пользования разработан авторский дизайн-проект. Застройщик предусмотрел и такие нюансы, как места для хранения колясок и велосипедов, помещение для мытья лап животных и кладовые (келлеры).