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Фото: Андрей Абрамов

Теплоснабжение 59 домов в Ленинском районе нарушено утром 26 ноября

Это пятое отключение тепла в Нижнем Новгороде нынешней осенью.

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Нарушение центрального теплоснабжения 59 многоквартирных домов, в которых проживают около 4,5 тысяч человек, произошло утром 26 ноября в Ленинском районе Нижнего Новгорода.


Об этом сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В отделе инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Ленинского района «КоммерсантуFM Нижний Новгород» сообщили, что там проводятся плановые работы, подчеркнув, что работы проводит ООО «Теплоэнерго», а не АО «Теплосети», как было указано в сообщениях СМИ, основанных на информации, исходившей от МЧС. Кроме того, в районной администрации уточнили, что работы планируется завершить к 15:30, а не к 21 часу, как указывалось в информации МЧС.

Напомним, что 25 ноября из-за повреждения участка теплосети отсутствовало центральное отопление в 302 домах в Советском и Нижегородском районах, в том числе, подача тепла была ограничена в 6 школах и 11 детских садах. Повреждения были устранены в тот же день.

По подсчетам Председателя Союза собственников жилья Нижегородской области Натальи Шартановой, которые она сообщила «ЪFM НН», сегодняшнее отключение тепла стало уже пятым в Нижнем Новгороде в нынешнем отопительном сезоне.

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