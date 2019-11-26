Камская ГЭС установила рекорд по выработке электроэнергии

С начала 2019 года Камская ГЭС выработала 2,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что составило абсолютный рекорд за весь 65-летний период эксплуатации станции. Об этом сообщает пресс-служба РусГидро. Ранее максимальная выработка Камской ГЭС была зафиксирована в 1994 году, она составила 2,48 млрд кВт.ч. Сейчас этот показатель превышен более чем за месяц до окончания года.

Рекордной выработке способствовала благоприятная гидрологическая ситуация, сложившаяся в бассейне Камы в летне-осенний период 2019 года. Интенсивный приток воды в Камское водохранилище этот период был связан с теплой погодой и обильными осадками. Впервые в истории Камской ГЭС для поддержания уровня водохранилища в пределах отметки нормального подпорного уровня затворы водосбросов открывались даже в ноябре.

Другими факторами, обеспечившими высокие показатели выработки, стали эффективное планирование работы станции и успешная реализация программы комплексной модернизации (ПКМ). В 2015 году Камская ГЭС стала первой гидроэлектростанцией РусГидро, на которой в рамках ПКМ завершили обновление всех 23 гидроагрегатов. В результате мощность станции возросла с 483 до 552 МВт, что дало возможность увеличить выработку электроэнергии в периоды повышенной водности.

Камская ГЭС - первая ступень Камского каскада ГЭС. Установленная мощность 23 гидроагрегатов составляет 552 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии - 1,9 млрд кВт.ч.