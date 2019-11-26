Госинспектора нефтегавани «Шесхарис» подозревают в посредничестве во взяточничестве

Государственный инспектор перевалочного комплекса нефтегавани «Шесхарис» службы капитана морского порта Новороссийск подозревается в посредничестве во взяточничестве - ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР.

По версии следствия, в июле этого года госинспектор нефтегавани «Шесхарис» пообещал помочь родственнику своего знакомого успешно пройти квалификационные испытания и получить диплом капитана. Следователями установлено, что на банковскую карту портового чиновника поступило 80 тыс. руб. от начальника отдела трудоустройства компании «Интер Трейд». Эти средства посредник якобы должен был передать для решения экзаменационного вопроса должностному лицу отдела службы капитана морского порта Новороссийск ФГБУ «АМП Черного моря».

Олег Горяев