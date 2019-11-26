Aston Martin посвятил DBS Superleggera сверхзвуковому самолету

Aston Martin DBS Superleggera Concorde Edition. Фото: Aston Martin

Aston Martin DBS Superleggera Concorde Edition. Фото: Aston Martin

Aston Martin DBS Superleggera Concorde Edition. Фото: Aston Martin

Aston Martin DBS Superleggera Concorde Edition. Фото: Aston Martin

Машина создана в честь 50-летия первого полета британо-французского лайнера, который 2 марта 1969 года впервые поднялся в воздух в рамках испытаний. Одним из основных эксплуатантов Concorde также была британская авиакомпания British Airways, поэтому купе посвящено одновременно и самолету, и авиаперевозчику.

Автомобиль версии DBS Superleggera Concorde Edition отличается белым кузовом и аэродинамическим обвесом с элементами из алюминия. На крыше из углепластика изображен силуэт самолета, шильдиками с указанием спецверсии, декоративными элементами в цветах флага Великобритании и другими особыми деталями.

Салон отделан темно-синей кожей, на спинках передних сидений вышит логотип Concorde, а в салоне появились изображения прибора для измерения числа Маха и стилизованное воплощение момента перехода на скорость звука. На порогах появились особые накладки, пряжки ремней безопасности сделаны из кусков алюминия, а титановые подрулевые лепестки коробки передач выполнены из лопаток компрессора двигателя самолета.

Технически новая спецверсия не отличается от представленного в 2018 году Aston Martin DBS Superleggera с 5,2-литровым турбированным V12 мощностью 725 л.с. и усиленной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Тираж DBS Superleggera Concorde Edition составит всего 10 экземпляров. Часть вырученных от продажи средств направят в благотворительный фонд Air League Trust, помогающий детям с ограниченными возможностями.