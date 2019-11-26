Законопроект об освобождении предпринимателей от платы за ТКО отложен до февраля

Срок подачи поправок ко второму чтению законопроекта «Об особенностях оплаты коммунальных услуг отдельными категориями потребителей» продлен до февраля 2020 года. Напомним, закон был принят краевым парламентом в первом чтении в сентябре. Инициатива освобождает индивидуальных предпринимателей, работающих на дому, как юридических лиц от обязанности платить за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО), поскольку предприниматели и так платят за данную услугу как физические лица.

Как пояснил председатель комитета регионального заксобрания по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин, продление срока поправок связано с дополнительными консультациями с федеральным Министерством природных ресурсов и экологии и Госдумой РФ. «К нам поступили разъяснения от ФАС РФ и федерального минстроя, в которых говорилось, что человек должен платить за услугу один раз и выставлять дополнительные счета не нужно. Но прокуратура посчитала, что данные ведомства не обладают компетенцией для трактовки документа, и предложила сделать запросы в минприроды и Госдуму»,— пояснил депутат.

Ранее “Ъ-Прикамье” сообщал, что проект закона об освобождении предпринимателей от платы за обращение с ТКО вызвал критику со стороны прокуратуры края. По оценке надзорного ведомства, федеральное законодательство не дает региону права на полное освобождение предпринимателей от платежей. Вместо этого прокуратура предлагала установить льготный тариф. Однако в правительстве считают этот вариант экономически невыгодным, так как затраты на администрирование тарифа будут выше, чем сумма поступающих платежей.