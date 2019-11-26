«Нечто среднее между египетской пирамидой и истребителем-невидимкой»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, зачем новому электропикапу Илона Маска понадобились бронированные стекла и кузов.

Если вы еще не видели на YouTube презентацию электрического пикапа марки Tesla, то обязательно посмотрите. Даже если вы совсем не интересуетесь автомобилями — просто как шоу. Обычным там было разве что традиционно артистичное выступление Илона Маска и крики публики, словно это не показ нового товара, а речь проповедника или партийные праймериз перед выборами. Все остальное было просто из ряда вон. И сам Tesla Cybertruck по форме нечто среднее между египетской пирамидой, истребителем-невидимкой Lockheed F-117 и транспортными средствами из первого фильма «Бегущий по лезвию». Этот диковинный марсоход, в топовой версии разгоняющийся до «сотни» меньше чем за три секунды и имеющий запас хода 800 км, будет стоить всего-навсего $40-$60 тыс. Выпускать машину начнут вот-вот — покупателям ее обещают выдавать уже в 2021 году. Кстати, только за первые двое суток после презентации на Cybertruck было оставлено почти 150 тыс. предзаказов.

Многие задаются вопросом: зачем пикапу Tesla бронированные стекла и кузов, способный выдержать не только удар кувалдой, но и выстрел из пистолета? Ответ во время мероприятия дал сам Илон Маск, заметивший, что «нам в Калифорнии это пригодится». Дело в том, что за последние годы самый зажиточный и самый свободно мыслящий штат США стал заложником собственных прогрессивных взглядов. Решив в пику иммиграционной политике президента Дональда Трампа принять у себя всех обездоленных, власти Калифорнии спровоцировали то, что в некогда благополучные города съехались десятки тысяч бездомных, сумасшедших фриков, наркоманов и просто бездельников. И отдельные заваленные мусором улицы сегодня напоминают декорации фильма «Джокер». Двум моим знакомым, проживающим рядом с Сан-Франциско, недавно побили стекла в их автомобилях. Одному — за то, что он не стал подавать милостыню, остановившись у светофора. Другому — просто так — чем-то его машина не понравилась. Страшно будет, если и на этот раз Илон Маск окажется провидцем.