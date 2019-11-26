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20 ноября 2019 г. "Коммерческая недвижимость: Итоги Каннской недели"

20 ноября в ресторане Regent by Rico прошла встреча закрытого клуба «Коммерсантъ» по итогам прошедшей в Каннах выставки MAPIC 2019


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