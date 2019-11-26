20 ноября 2019 г. "Коммерческая недвижимость: Итоги Каннской недели"
20 ноября в ресторане Regent by Rico прошла встреча закрытого клуба «Коммерсантъ» по итогам прошедшей в Каннах выставки MAPIC 2019
лофт "Фотофактура"
Международный мультимедийный пресс-центр МИА «Россия сегодня», Стеклянный Зал
Лотте Отель Москва, зал «Сапфир»
Международный мультимедийный пресс-центр МИА «Россия сегодня», Стеклянный Зал
St. Regis Nikolskaya, зал «Васнецов»
20 ноября в ресторане Regent by Rico прошла встреча закрытого клуба «Коммерсантъ» по итогам прошедшей в Каннах выставки MAPIC 2019