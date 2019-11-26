Краснодар стал первым среди миллионников по по шаговой доступности магазинов

В рейтинге портала недвижимости Domofond.ru Краснодар занял первое место среди городов-миллионников по шаговой доступности магазинов, сообщает пресс-служба сервиса. Участникам опроса предложили оценить утверждение «Я могу купить продукты и товары первой необходимости рядом с домом» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает, насколько горожане довольны магазинами в шаговой доступности. И Краснодар набрал 8,8 баллов.

Жители Ростова оценивают шаговую доступность магазинов несколько хуже. Город набрал 8,5 баллов и занял в рейтинге миллионников четвертую строчку с конца.

Средняя оценка по России составила 8,3 балла из десяти возможных. В опросе приняли участие 90 тыс. человек из 200 городов страны.

Дарья Голякова