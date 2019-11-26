«Обувь России» сделает из своих магазинов офлайн-маркетплейсы

ГК «Обувь России» объявила о планах превращения своих магазинов в офлайн-маркетплейсы. По данным компании, она намерена предоставить от 30% до 50% торговых площадей более 700 собственных магазинов для товаров сторонних поставщиков.

Ассортимент розницы, как планируется, расширится в два раза за счет новых категорий: товаров для дома, хозяйственных товаров, декоративной косметики, мелкой бытовой техники. Сейчас ассортимент магазинов компании насчитывает более 10 тыс. SKU.

«Обувь России» планирует увеличить выручку действующих торговых точек на более чем 30% в ближайшие два года, также это позволит компании сгладить сезонность за счет введения дополнительных товарных групп, говорится в сообщении компании. «В последние два-три года российский розничный рынок значительно трансформировался, классические подходы к торговле сейчас менее эффективны. Задача, которая стоит перед нами сейчас,— максимально расширить предложение в магазинах, чтобы удовлетворить запросы покупателей»,— говорит директор «Обуви России» Антон Титов.

Группа планирует наладить работу как с крупными, так и средними и мелкими поставщиками, региональными производителями. В дальнейшем «Обувь России» намерена предлагать партнерам и подключать онлайн-канал продаж на базе собственных интернет-магазинов.

Оксана Павлова