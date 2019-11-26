Рекламной компании не удалось оспорить право на аренду фасада с закрашенным граффити

Арбитражный суд Челябинской области отказал ООО «Метро» в признании незаконным отказа городского управления наружной рекламы на размещение брандмауэра на фасаде дома №161 на улице Труда. Информация о решении опубликована в картотеке арбитражных дел.

Рекламная компания «Метро» судилась с мэрией за право аренды рекламного места на фасаде дома с апреля 2019 года. Чиновники запретили размещать широкоформатную наружную рекламу в соответствии с новыми правилами дизайн-кода, утвержденными гордумой. С апреля вне закона оказались все брандмауэры — баннеры, которые закрывают глухие стены домов. Поэтому администрация не продлила договор аренды фасада с агентством. Предприниматели не согласились с решением и обратились в суд.

Пока шел судебный процесс, мэрия Челябинска приняла решение разместить на фасаде дома №161 по Труда граффити. Художники изобразили на стене пятиэтажки девушку с караваем. Однако представители рекламного агентства ночью 15 ноября закрасили рисунок. Челябинским граффитистам удалось частично отмыть серую краску. Теперь они собирают деньги, чтобы восстановить работу.