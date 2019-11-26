Уралмашзавод поставил краны структуре НОВАТЭКа для проекта «Арктик СПГ 2»

Консорциум под управлением ПАО «Уралмашзавод» завершил отгрузку первых шести кранов в адрес «НОВАТЭК-Мурманск», сообщает пресс-служба завода. Монтаж четырех кранов грузоподъемностью 10 т и 20 т должен начаться в ближайшее время. В настоящее время изготовлены и приняты заказчиком еще 25 единиц оборудования, их отгрузка запланирована на начало 2020 года.

Краны будут эксплуатироваться предприятием на Кольском полуострове в рамках реализации проекта «Арктик СПГ 2». Он предусматривает сооружение трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год.

Всего по контракту, заключенному в начале 2019 года, Уралмашзавод должен поставить ООО «НОВАТЭК-Мурманск» 64 мостовых крана грузоподъемностью от 10 до 300 т. Согласно договору, оборудование изготавливается в консорциуме с ПФ «АСК» (Санкт-Петербург) и ОА «Тяжмаш» (Сызрань). Общий контроль за реализацией проекта осуществляет основной стратегический партнер Уралмашзавода – Газпромбанк.