26 ноября, вторник
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

Помогаем помогать

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Банк «Возрождение» требует банкротства белгородского актива ВТБ

Банк «Возрождение» подал банкротный иск к белгородскому ООО «Бел трейд», бенефициаром которого является банк ВТБ, с требованием 1,6 млрд руб., следует из документов арбитражного суда Белгородской области. Иск пока не принят к производству.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Бел трейд» зарегистрировано в Щебекино в 2004 году и занимается кормами для сельскохозяйственных животных. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Головной компанией является банк ВТБ, владеющеей компанией через столичное ООО «Селена» с сентября 2019 года (ООО занимается животноводством). До того «Бел трейд» принадлежал кипрскому офшору. По итогам 2018 года чистый убыток «Бел трейда» составил 74,1 млн руб.

Ирина Лобанова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

Продовольствие

Пресс-релизы

Темы

Профиль пользователя