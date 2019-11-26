Банк «Возрождение» требует банкротства белгородского актива ВТБ

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Бел трейд» зарегистрировано в Щебекино в 2004 году и занимается кормами для сельскохозяйственных животных. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Головной компанией является банк ВТБ, владеющеей компанией через столичное ООО «Селена» с сентября 2019 года (ООО занимается животноводством). До того «Бел трейд» принадлежал кипрскому офшору. По итогам 2018 года чистый убыток «Бел трейда» составил 74,1 млн руб.